Mort du mannequin Lucy Helmore, première épouse de Bryan Ferry

L'ancien mannequin et personnalité mondaine anglaise Lucy Helmore est morte à l'âge de 58 ans. Elle fut la muse et l'épouse du mythique Bryan Ferry et la mère de ses quatre fils. Depuis 2006, elle était mariée avec l'homme d'affaires Robin Birley, fils de Lady Annabel Goldsmith. C'est ce dernier qui a annoncé la terrible nouvelle dans un communiqué : "Lundi [23 juillet 2018], Lucy Birley (née Helmore) est morte durant ses vacances en Irlande. Elle était entourée de ses chiens adorés, Daisy, Peg et Daphne. Son époux Robin et ses fils – Otis, Isaac, Tara et Merlin – sont dévastés et demandent à ce que leur intimité soit respectée durant cette épreuve difficile."

Née en 1960 à Londres, Lucy Helmore a notamment posé pour l'immense Robert Mapplethorpe. Selon la BBC, "elle a eu un impact dans le monde de la mode, au-delà de son travail de mannequin. Des créateurs comme Christian Lacroix, Manolo Blahnik et Philip Treacy l'ont citée comme influence sur leur travail."

En 1982, elle pose pour la pochette de l'album culte Avalon (on ne peut cependant pas la reconnaître sous son casque) de Roxy Music. La même année, elle épouse le chanteur du groupe : Bryan Ferry. Le 1er novembre naît leur premier fils, Otis. Ce dernier est connu outre-Manche pour son lobbying pour la chasse à courre. Trois autres garçons suivront : Isaac, Tara et donc Merlin. Turbulents mais beaux comme des dieux, les garçons ont notamment posé pour Burberry. En 2003, Lucy et Bryan Ferry divorcent. Elle obtient une somme coquette lors de cette séparation – son ex-époux n'est rien de moins que l'un des artistes les plus riches et respectés du Royaume-Uni. Elle rencontre alors Robin Birley qu'elle épousera trois ans plus tard.

Bryan Ferry travaille depuis quelques années avec ses fils. Tara et Merlin jouent sur ses albums solo et l'accompagnent en tournée tandis qu'Isaac s'est notamment occupé de la pochette de l'album Olympia (2008) qui met en scène Kate Moss. En 2012, Ferry se remarie pour la première fois avec l'attachée de presse Amanda Sheppard, une amie de ses fils. Le mariage ne dure que dix-neuf mois. Pour l'instant, l'artiste de 72 ans n'a pas officiellement réagi à la mort de sa première épouse.