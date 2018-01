Motörhead : Le guitariste Fast Eddie Clarke est mort

Né en 1975, le groupe Motörhead a écrit l'une des plus belles pages du heavy metal britannique notamment avec son album Ace of Spades en 1980. Deux ans après la fin du groupe en raison de la mort de leader charismatique Ian Lemmy Kilmister, les fans de Motörhead pleurent le guitariste Eddie Clarke dont on vient d'apprendre le décès.

Celui que l'on surnommait Fast Eddie est mort mercredi 10 janvier 2018, selon la page officielle du groupe Motörhead. Il avait 67 ans : "Nous sommes dévastés de vous faire part de la nouvelle que nous venons juste d'apprendre un peu plus tôt ce soir. Edward Allan Clarke –ou comme nous l'appelions et l'aimions, Fast Eddie Clarke – est mort paisiblement hier. Ted Carroll (qui a créé le label Chiswick Records) a annoncé la triste nouvelle via Facebook. Fast Eddie est mort à l'hôpital où il était traité pour une pneumonie. Fast Eddie... Continue de rugir, de faire du rock'n'roll là-haut. La Motörheadfamily n'en attend pas moins de toi."

Phil "Wizzö" Campbell, qui fut le guitariste du groupe de 1984 à 2015, a écrit sur la page du groupe : "Je viens d'apprendre la triste nouvelle de la mort de Fast Eddie. Quel choc ! On se souviendra de lui pour ses riffs iconiques et parce que c'était un vrai rocker. Repose en paix Eddie." Le dernier batteur du groupe, Mikkey Dee, a lui aussi partagé sa peine : "Oh putain de merde, quelle nouvelle affreuse, le dernier des trois amigos. J'ai vu Eddie il n'y a pas si longtemps et il était en super forme. C'est donc un choc complet. Eddie et moi ont s'entendaient super bien. J'avais hâte de le revoir cet été. (...) Maintenant Lem et Philthy [Lemmy Kilmister et Phil "Philthy Animal" Taylor, NDLR] peuvent jouer de nouveau avec Eddie, et si vous tendez l'oreille, j'suis sûr que vous pouvez les entendre, alors faites gaffe ! Mes pensées vont à sa famille et à ses proches."

Fast and Furious

Fast Eddie a été le guitariste de Motörhead de 1976 à 1982. C'est donc lui que l'on entend sur l'album culte Ace of Spades. Clarke a quitté le groupe pour des différends artistiques, mais a rejoué avec ses anciens à quelques rares occasions, notamment le 22 octobre 2000 pour le concert anniversaire des 25 ans du groupe à la Brixton Academy de Londres. Après Motörhead, Fast Eddie crée le groupe Fastway avec le bassiste Pete Way. Leur dernier album, Eat Dog Eat, est sorti en 2011 – c'était le premier en vingt ans et septième de leur existence.

C'est en 1975 qu'Ian Lemmy Kilmister a formé Motörhead avec Larry Wallis et Lucas Fox. Durant ces quarante ans d'existence, le groupe aura connu plusieurs batteurs, guitaristes et bassistes. Michael Burston dit Würzel participa aux albums studio Orgasmatron (1986), Rock'n'Roll (1987), 1916 (1991), March ör Die (1992), Bastards (1993) et Sacrifice (1995) – il a succombé à une fibrillation ventriculaire en lien avec l'insuffisance cardiaque (cardiomyopathie) dont il souffrait en juillet 2011. Il avait 61 ans.

Phil "Philthy Animal" Taylor, lui aussi à la guitare, est mort en novembre 2015 d'un dysfonctionnement du foie, également à 61 ans. Enfin, le 28 décembre de cette même année, c'est finalement Lemmy qui est mort d'un cancer de la prostate à 70 ans. Sans lui, pas de groupe. C'est ce que pensaient les fans, c'est ce qu'a confirmé Mikkey Dee dès le lendemain du décès dans la presse suédoise : "Motörhead, c'est fini bien sûr. Motörhead, c'était Lemmy. Nous ne ferons plus de tournées ou quoi que ce soit. Et il n'y aura pas d'album supplémentaire. Mais le groupe survit et Lemmy aussi dans le coeur de tous."