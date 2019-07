Moundir et les apprentis aventuriers: Harcèlement, larmes... une candidate dénonce

Cynthia Khalifeh est restée très discrète sur son aventure tout au long de la diffusion de Moundir et les apprentis aventuriers 4. Et pour cause, la jeune femme révélée dans la dernière saison des Princes de l'amour a vécu un véritable cauchemar en Thaïlande. La citation "L'enfer, c'est les autres", extraite de la pièce Huis clos de Jean-Paul Sartre, a pris tout son sens pour elle.

Cynthia a attendu que soit diffusée la finale de l'émission de W9 pour briser le silence dans une longue vidéo publiée sur Instagram, dimanche 7 juillet 2019. "Après avoir quitté vos écrans, j'ai envie de vous raconter le dernier jour de tournage de Moundir et les apprentis aventuriers 4. Là où j'étais dans mes pires états. Je pleurais comme je n'ai jamais pleuré de ma vie. J'étais en frissons comme je ne l'avais jamais été. Et cela pendant un mois après le tournage. Lorsque la diffusion a commencé, j'étais en thérapie dans un cabinet au Liban. Je n'étais pas du tout prête à voir les épisodes. Revivre ce cauchemar n'allait qu'empirer mon état, c'est pour cela que j'ai décidé de ne rien partager de l'émission", a confié la belle brune de 27 ans dans un premier temps.

Cynthia a ensuite pointé du doigt "l'acharnement, la méchanceté et le harcèlement" dont elle a été victime pendant le tournage. Selon elle, les téléspectateurs n'ont vu qu'une infime partie dans les épisodes. Elle a dénoncé la manipulation de ses camarades en expliquant qu'ils auraient écrit certaines séquence pour lui nuire. La candidate a assuré que son ancien petit ami Illan l'a "humiliée devant tout le monde" et "poignardée dans le dos". Elle s'en est aussi pris à son binôme et ancien petit ami Anthony qui a "donné son âme et fait de la manipulation jusqu'au bout".

"Je me blâme d'avoir donné confiance et d'avoir cru à des personnes qui n'ont aucune valeur. Je me blâme en tant qu'artiste en m'exposant dans des situations tellement dégradantes. Aujourd'hui je tourne la page vers la guérison et la santé mentale", a conclu la jeune femme.

