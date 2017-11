Muriel Robin et Anne Le Nen assistent à la chute de Julien Benneteau

Il nous aura fait rêver toute la semaine. Hélas, Julien Benneteau s'est incliné samedi 4 novembre, lors des demi-finales du tournois Rolex Paris Masters. Le joueur français de 35 ans, 83e mondial, n'a rien pu faire face à l'américain Jack Sock, 22e mondial, qui l'a dominé en 2 sets (7-5, 6-2).

Alors qu'il avait éliminé 3 joueurs du top 15 (dont Tsonga et Cilic) pour accéder à la demi-finale, Julien Benneteau n'a finalement pas crée l'exploit espéré. Son parcours dans ce Masters 1000 reste tout de même excellent et devrait lui permettre de remonter encore un peu plus dans le classement. Comme il l'a annoncé plus tôt cette année, il s'agissait de son dernier Paris-Bercy puisqu'il a décidé de prendre sa retraite sportive l'année prochaine.

A la fin de match, c'est en larmes et accompagné de son fils Ayrton, 2 ans, qu'il a salué une dernière fois les spectateurs de Bercy. Après la défaite, il a également pu compter sur le soutien sans faille de sa compagne Karen, présente depuis le début du tournois.

Bien évidemment, les people français avaient fait le déplacement pour soutenir le dernier Français en lice. On a notamment pu apercevoir l'humoriste Muriel Robin avec sa compagne la comédienne Anne Le Nen. Le journaliste sportif Pierre Ménès était également de la partie, accompagné par sa compagne Mélissa.