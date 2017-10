Pierre Ménès et Mélissa amoureux pour soutenir Valérie Bénaïm

Valérie Benaïm, reine de la mode. En plus d'officier dans Touche pas à mon poste (C8) en tant que chroniqueuse, elle se plaît à partager régulièrement ses looks sur les réseaux sociaux et son blog. Un rendez-vous qui enchante ses fans et qui a donné l'envie à Max & moi de collaborer avec elle. En effet, la femme de Patoche sort une collection capsule baptisée Max & moi vu par Valérie Benaïm. Un projet sur lequel elle a travaillé durant huit mois et dont le lancement a eu lieu le 20 octobre dernier dans l'un des magasins de la marque, à Paris.

À cette occasion, nombreuses sont les personnalités à avoir fait le déplacement pour la soutenir. Valérie Benaïm a pu compter sur la présence de ses collègues Mokhtar Guetari, Géraldine Maillet, Isabelle Morini-Bosc, Rokhaya Diallo et Pierre Ménès, accompagné de sa femme Mélissa. Les figures de C8 Stéphanie Loire, Émilie Lopez (C'est que de la télé !) et Émilie Besse (La Nouvelle Édition) étaient aussi de la partie. Sans oublier la youtubeuse vue dans TPMP Shera Kerienski, Clio Pajczer et son acolyte Karima Charni, ainsi qu'Estelle Denis (sur la chaîne L'Équipe depuis la rentrée).

Ont aussi fait le déplacement : la fondatrice de L'atelier du sourcil Joss Devilleneuve, le coureur automobile français Paul Belmondo et sa femme Luana, la chanteuse Anggun et son compagnon Christian Kretschmar, l'actrice Michèle Laroque, la journaliste Sonia Mabrouk, le gérant de Deuxième Génération (spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de vêtements en cuir) et le directeur général de Lederer (spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros d'habillement et de chaussures) Elie Lederer et sa femme.

La collection capsule Max & moi vu par Valérie Benaïm est en vente dans tous les magasins Max & moi en France, en Belgique et en Suisse, ainsi que sur leur e-shop (www.maxemoi.com) et chez tous les revendeurs de la marque comme les Galeries Lafayette. Valérie Benaïm a dessiné une dizaine de pièces : legging en cuir strech 100% français, manteau en laine, pulls en cachemire, pantalon-jogging en cachemire, caraco en soie, bonnets, écharpes et gants en cachemire avec sequins et cristaux. Une partie des recettes sera reversée à l'association Juste humain dont elle est la marraine. Cette association s'occupe d'améliorer le bien-être des malades et de leurs familles via les arts et la culture.