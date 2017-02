Mylène Demongeot : "Je n'ai jamais eu l'âme maternelle"

Mariée de 1968 à 1999 au réalisateur et un scénariste français Marc Simenon (Signé furax, Le Champignon, Par le sang des autres), Mylène Demongeot aura vécu une grande belle et histoire d'amour avec le dernier homme de sa vie, décédé le 24 octobre 1999 à la suite d'une chute accidentelle dans un escalier. Depuis cette tragédie, l'actrice de Fantomas n'a jamais retrouvé l'amour. Mieux, elle n'a jamais voulu. "Parce qu'on est trop bien toute seule, ironise la comédienne aujourd'hui âgée de 81 ans. Je resterai la femme d'un seul homme bien que j'aie eu un certain nombre de propositions."

Elle ajoute : "Je ne peux pas revivre avec quelqu'un même si, depuis le temps, oui, j'ai eu quelques histoires. Ce que je ne veux pas, c'est ranger, faire à manger, m'occuper du linge... Je veux pouvoir me réveiller la nuit et regarder un film sans avoir peur de réveiller l'autre."

Dans cette même interview accordée à Ici Paris, elle explique pourquoi elle n'a jamais eu d'enfants. "Je n'ai jamais eu l'âme maternelle, assure-t-elle, très cash. Grâce à mon mari, j'ai eu plein d'autres rôles. J'ai été sa femme, sa maîtresse, sa mère, sa collaboratrice, sa secrétaire, sa bonne, j'ai été tout pour lui." La rivale de BB n'a semble-t-il jamais eu le temps ni l'énergie de fonder une famille.