N'oubliez pas les paroles : Qui sont les 10 plus grands gagnants du jeu ?

Samedi 6 janvier 2018, France 2 propose à ses téléspectateurs un numéro très spécial de N'oubliez pas les paroles pour les 10 ans du jeu présenté par Nagui.

A cette occasion, quelques personnalités donneront de la voix afin de faire gagner un maximum d'argent à des associations telles que CéKeDuBonheur, Vaincre la mucoviscidose ou encore Les Restos du coeur. Parmi ces personnalités, nous retrouverons la sublime Pauline Lefèvre, les trublions Michaël Youn et Vincent Desagnat, l'ex-Miss France Valérie Bègue ou encore les humoristes Artus et Issa Doumbia. Afin de les aider dans cette importante mission, Hervé, Violaine et Lucile, les trois plus gros gagnants de l'émission, seront de retour !

Connaissez-vous d'ailleurs l'identité des dix plus grands gagnants de N'oubliez pas les paroles et leurs gains respectifs ? Si ce n'est pas le cas, la suite est faite pour vous :

1 - Hervé Merkel, présent de mai à juin 2016, qui a remporté 361 000 euros.

2 - Violaine Laroche-Jolly, en mars 2016, qui a remporté 242 000 euros.

3 - Lucile Maziarz, en avril 2015, qui a remporté 202 000 euros.

4 - Héloïse, en novembre 2017, qui a remporté 185 000 euros.

5 - Denis Marcellin, en octobre 2015, qui a remporté 184 000 euros.

6 - Soriana Bouchenak, de juin à juillet 2017, qui a remporté 177 000 euros.

7 - Aline Rossignon, de mars à avril 2017, qui a remporté 169 000 euros.

8 - Toni, en décembre 2017, qui a remporté 162 000 euros.

9 - Julien Gauthier, en juin 2015, qui a remporté 161 000 euros.

10 - Laurent Martinez, en janvier 2017, qui a remporté 159 000 euros.