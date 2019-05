Nabilla à Cannes : Nouvelle tête et joli look, le prix de sa tenue dévoilé

Et comme à Cannes il fait actuellement très beau, la bombe a enfilé un ensemble court et léger à l'imprimé cachemire resserré au-dessus de son ventre arrondi. Résultat, Nabilla met en avant sa grossesse et ça lui va bien ! Cette tenue signée Zimmerman est composée d'une robe et d'un short. Montant total du look : 1490 euros.