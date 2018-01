Nabilla accusée par Caroline Receveur de la copier : "Je trouve ça exécrable !"

Ces deux-là ne sont vraiment pas copines...

Lundi 29 janvier 2018, Caroline Receveur (30 ans) a accusé Nabilla (25 ans) – sans la nommer directement – de la copier sur Instagram. Pour ce faire, la petite amie d'Hugo Philip a posté des photos de son compte (principalement des phrases en anglais...) qu'elle a retrouvé sur celui de Nabilla quelques mois plus tard... Après la publication de ses "preuves", la belle a commenté avec humour : "Vous pensez que je dois signaler ce compte pour 'usurpation d'identité' ?"

Bien entendu, le message est rapidement arrivé jusqu'à Nabilla, laquelle a retweeté des messages peu sympathiques (voire vulgaires) à l'encontre de Caroline Receveur. Puis, alors qu'elle réagissait à un article évoquant Julien Tanti qui aurait copié une de ses photos, la compagne de Thomas Vergara a finalement pris la parole : "Stop ! On s'inspire tous les uns des autres et je ne vois pas où est le mal. Arrêtez avec 'Qui a copié qui', c'est d'une gaminerie mal placée, je trouve ça exécrable... Grandir !"

Pour rappel, Caroline Receveur elle-même avait été rappelée à l'ordre il y a quelques années après avoir subtilisé une photo de brunch sur le compte d'une jeune femme sans la mentionner.

Le 2 octobre 2017, alors que Caroline Receveur donnait son avis sur la télé-réalité actuelle qu'elle jugeait "trash" et "vulgaire" dans C à vous (France 5), Nabilla n'avait pas pu s'empêcher de recadrer la jolie blonde qui s'est fait connaître grâce à ce genre. "Je vois plein de gens qui dénigrent la télé­-réa­lité. Quand on fait une émis­sion, on ressort par sa person­na­lité. Si on a envie d'être trash, bah on est trash. Si on a envie d'être drôle, bah on est drôle. Si on a envie de se taper plein de mecs, bah on se tape plein de mecs. Après, ça dépend de ce qu'on est vrai­ment. Et si on ne veut pas jouer le jeu, c'est aussi possible (...) Je trouve ça un peu facile pour ces gens qui ont un peu réussi de se mettre à critiquer. Je pense plutôt que la télé­-réa­lité doit être vue comme un trem­plin. Pour les uns, ça marche et pour d'autres, ça ne marche pas. (...) On peut avoir fait de la télé­-réa­lité et faire plein d'autres choses aujourd'­hui, il faut arrê­ter de drama­ti­ser. C'est facile de jeter la pierre."

Ambiance...