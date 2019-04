Nabilla Benattia enceinte : Vomissements, kilos de grossesse... elle se livre

Nabilla Benattia est aux anges. L'ancienne candidate de télé-réalité 27 ans est enceinte de son premier enfant. Une nouvelle que son futur mari Thomas Vergara (32 ans) et elle ont annoncée au détour d'une interview pour Paris Match (le numéro du 11 avril 2019).

Depuis, la future maman se plaît à dévoiler son baby bump sur Instagram. Et mercredi 17 avril, Nabilla a dit pour la première fois comment elle vivait sa grossesse. "Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas tous les jours facile, mais quand on sait le bonheur qu'il y a au bout, on supporte avec le sourire", a-t-elle confié dans un premier temps. Elle a ensuite admis être parfois "très fatiguée", "un peu démoralisée" et avoir envie de vomir. La jolie brune peut heureusement compter sur ses proches pour lui remonter le moral.

"Je pense que c'est différent pour toutes les femmes, mais c'est vrai que je vomis beaucoup, j'ai les hormones qui me fatiguent énormément (...), j'ai plein de boutons qui poussent partout aussi. (...) Mais ça fait partie du jeu. Je suis super contente et ça ne changera pas mon bonheur", a ajouté la fiancée de Thomas Vergara.

Elle a aussi précisé qu'elle avait tout le temps faim et qu'elle pouvait manger jusqu'à six repas par jour. D'ailleurs Nabilla ne s'en fait pas pour son poids : "Je me dis que si j'ai faim, c'est que mon bébé a besoin de se nourrir. J'essaie de manger des bonnes choses, mais je ne me prive pas. Je m'en fous de prendre du poids, je suis prête à ce que mon corps change. J'ai assez fait la belle en maillot de bain. Si je dois grossir, ce sera des kilos de bonheur. Je ne me pèse pas vraiment. Je n'en fait pas une obsession."

Ce bébé, Nabilla et Thomas le désiraient ardemment. "Depuis octobre, nous calculions tout ! Ça ne marchait pas, nous ne comprenions pas. Nabilla faisait un test de grossesse tous les jours ! Quand c'est enfin arrivé, nous étions comme des fous", ont-il confié à Paris Match.