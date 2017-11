Nabilla Benattia : "Montrer ses fesses et ses seins, c'est devenu has been "

Le style vestimentaire de Nabilla Benattia a bien changé ces dernières années.

Si elle faisait parler d'elle pour ses tenues très - voire trop - sexy à l'époque de L'amour est aveugle (2011) et des Anges (2012 et 2013 pour les saisons 4 et 5), la compagne de Thomas Vergara s'est par la suite distinguée par ses looks plus glamour et sobres. Aussi a-t-elle du mal à comprendre les jeunes femmes qui souhaitent à tout prix mettre leur corps en avant.

"J'ai appris de mes erreurs. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et je sais que ce n'est pas en montrant ses fesses ou ses seins ou toutes ses parties intimes qu'on va être sexy. Il y a des filles qui sont super sexy sans forcément montrer leurs tétons", a confié la belle brune sur Snapchat, lundi 6 novembre 2017.

Et d'ajouter : "Il y a des choses qui sont dénudées et sexy et il y a des choses qui sont dénudées et vulgaires et ça, c'est terrible ! J'ai pris un tournant dans ma vie et je me suis dit par expérience que ce n'est pas la meilleure manière d'être sexy. Ça ne m'intéresse pas d'être une femme objet (...). Montrer ses fesses et ses seins, c'est devenu has been !"