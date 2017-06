Nabilla et la médecine esthétique : Elle s'injecte son sang pour rajeunir

De passage à Paris, Nabilla utilise son temps de façon bénéfique. L'ex-star de télévision, devenue une femme d'affaires accomplie est actuellement de passage à La Clinique des Champs-Élysées, haut lieu de la chirurgie esthétique à Paris, où se bousculent, notamment, les stars de télé-réalité.

Et la sublime brune de 25 ans a décidé de subire un Vampire Lift, grande tendance chez les stars, devenue célèbre grâce à Kim Kardashian. Nabilla a posté sur Instagram une photo d'elle déjeunant au soleil sur la terrasse de la clinique : "De passage à Paris j'en profite pour passer à la @clinique_des_champs_elysees pour me remettre en forme ! Au programme PRP 'VAMPIRE LIFR' soin du visage, qui va améliorer le grain de peau, donner un coup d'éclat et hydrater la peau. Quel bonheur, il y'a plein d'autres soins qui vous correspondront", écrit-elle en légende.