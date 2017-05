Maéva (Secret Story 10) en plein Vampire Lift : Les images de son intervention

"Les injections sont un passage obligé. Dans le milieu de la télé-réalité, il est difficile de trouver du travail sans en passer par là", déclare la voix-off du magazine 66 Minutes (M6) qui a diffusé dimanche 15 mai un reportage sur les nouvelles tendances esthétiques.

Dans le documentaire, Maéva, candidate de Secret Story 10, a accepté d'être filmée pendant une intervention peu ragoûtante. L'ex de Marvin qui s'est fait refaire les seins à 19 ans, pour passer d'un 85A au 90B, s'est laissé tenter par le Vampire Lift qui, grâce à un prélèvement de sang réinjecté après traitement dans le visage, permet d'avoir une peau régénérée et rajeunie, sans Botox. Un procédé devenu célèbre grâce à Kim Kardashian et qui est très fidèle à l'adage "il faut souffrir pour être belle".

Les téléspectateurs ont en effet pu voir le visage de Maéva subir l'épreuve de la roulette. Le principe : après application d'une crème anesthésiante, la peau est perforée par un millier d'aiguilles, pendant dix minutes. Le but est de permettre à l'épiderme de mieux "recevoir" les 15 ml de sang qui sont passés préalablement dans une centrifugeuse afin de séparer les plaquettes des globules rouges – les plaquettes étant le "booster" qui va nourrir cent fois plus la peau. Le coup d'éclat coûte plus de 2 500 euros. Un mauvais moment à passer comme l'a dévoilé Maéva qui s'est plainte devant la caméra : "Putain j'ai mal !"

Dans ce reportage, on a également appris que Maéva touchait 3 000 euros par mois en faisant la promotion de marques sur ses réseaux sociaux.