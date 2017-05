Nabilla mineure lors de sa première télé : Elle avoue enfin son gros mensonge !

En 2013, Nabilla fait le buzz avec sa fameuse phrase "Non mais allô, t'es une fille et t'as pas de shampoing ?" lors de sa participation aux Anges de la télé-réalité sur NRJ12. Seulement, avant d'intégrer le casting de cette émission, la chérie de Thomas Vergara avait été aperçue dans un autre programme.

En effet, Nabilla avait déjà été repérée en 2011, soit deux ans auparavant, lors de son passage dans L'amour est aveugle sur TF1. La jolie brune se présentait alors comme une étudiante en langues âgée de 19 ans.

Samedi 20 mai 2017, face à Sandrine Quétier devant les caméras de 50mn Inside, Nabilla a finalement avoué avoir menti. "J'étais hyper jeune, a-t-elle confié. Je crois que j'avais 17 ans."

Et d'avouer son gros mensonge : "J'avais complètement menti. Il fallait avoir 18 ans et j'avais donné je crois une autre date [de naissance, ndlr]. Et à l'époque ils n'avaient pas vérifié."

Dans la foulée, Nabilla a évoqué avec recul le personnage qu'elle incarnait. "Je n'avais qu'une envie, c'était de faire rire les gens", a-t-elle confessé.

Aujourd'hui âgée de 25 ans, elle semble avoir gagné en maturité, et songe même à se marier à son chéri Thomas Vergara "dans un futur proche", comme elle l'avait elle-même confié lors d'un entretien accordé à nos confrères du magazine Public.