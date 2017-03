Nabilla : Son image et sa phrase culte copiées pour une pub, elle réagit !

Si Nabilla accepte volontiers de prêter son image à des campagnes publicitaires contre rémunération, des petits malins surfent sur le buzz autour d'elle, à moindres frais. Sur Twitter, une utilisatrice a posté une photo d'un habillage publicitaire pour la marque de voitures Volkswagen, qui s'est clairement inspirée de la star de télé-réalité...

Ce vendredi 17 mars, une twittos a donc posté une photo d'une publicité papier, affichée sur un imposant panneau sur une route de Casablanca, au Maroc. On y voit une offre pour une voiture Volkswagen CC, avec l'accroche suivante : "Non mais CC quoi !" On ne peut s'empêcher de penser au désormais culte "Non mais allô quoi !", de l'ancienne star des Anges... Plus interpellant encore, on y découvre une jolie jeune femme brune, aux yeux de biche qui ressemble grandement à Nabilla.

Interpellée par la personne qui a partagé ce cliché, Nabilla, plutôt que de crier au scandale, a préféré en rire en retweetant le message et la photo, accompagnés d'un simple "Loool". Belle joueuse...