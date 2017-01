Nabilla : Son petit frère Tarek poursuivi en justice...

Nabilla (24 ans), qui accumule en ce moment les projets, va devoir soutenir son petit frère Tarek !

Comme nos confrères du magazine Closer viennent de l'écrire dans leurs pages, le jeune homme de 20 ans est actuellement poursuivi pour "abus de confiance". De ce fait, Tarek Benattia devra se présenter devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 23 mai prochain en tant que prévenu.

Que lui reproche-t-on exactement ? L'ex-participant aux Anges 8 de NRJ12 est accusé de n'avoir jamais rendu une montre de luxe, de la marque Louis Vuitton, d'une valeur de 3950 euros, prêtée par un certain Yanis S. Cet "emprunt" daterait du 30 octobre 2015. Rappelons que Tarek Benattia est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.

Loin de se montrer inquiet sur ses réseaux sociaux, Tarek Benattia n'a évidemment pas commenté cette affaire pour le moment... Le jeune homme a préféré publier une déclaration d'amour pour sa maman mardi 10 janvier. "Voilà la personne qui a été là pour moi depuis mon premier souffle, elle ne m'a jamais jugé, elle a toujours cru en moi, elle m'a pardonné quand j'ai fait des erreurs. Malgré les hauts et les bas, c'est ma plus belle rencontre sur cette planète et je sais que quand elle sera plus là, ce ne sera plus jamais pareil, elle ne m'a jamais abandonné et a toujours cru en moi. Je t'aime maman !", a-t-il publié.