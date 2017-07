Nabilla, son road-trip en Australie avec Thomas : "J'ai peur de péter un câble"

À la rentrée prochaine, les téléspectateurs de NRJ12 retrouveront Nabilla et son fiancé Thomas Vergara dans un "soap aventure" dont le tournage débutera en Australie sous peu. Interrogée par nos confrères du Parisien à propos de cette nouvelle émission, la star de 25 ans n'a pas caché qu'elle redoutait un peu ce périple loin de son confort...

"Ça va être un vrai challenge humain, surtout pour moi. D'habitude, je pars toujours dans des endroits luxueux et je n'ai jamais fait d'auto-stop, ni dormi chez l'habitant. J'ai peur de péter un câble, de ne pas m'en sortir et de rentrer chez moi. Mais si on s'en sort indemne, ça pourrait aussi solidifier notre couple", a indiqué Nabilla. La bombe est également ravie de revenir sur nos petits écrans dans autre chose qu'une banale télé-réalité. "Plus jamais on nous verra sur des transats à ne rien faire ou à se disputer pour une bouteille de soda mal fermée. Ça, non ! La, c'est un nouveau format, un soap-aventure", a-t-elle ajouté avec satisfaction.

Cependant, quand nos confrères ont suggéré que ce retour par la case NRJ12 pouvait aller à l'encontre de ses aspirations grandissantes côté cinéma, Nabilla a aussitôt répliqué avec force : "Et alors ? Retourner sur NRJ12, ce n'est pas forcément régresser. Ça m'énerve votre question ! En France, on nous met des étiquettes. Moi, je peux tout faire. J'ai un tournage de long métrage prévu en janvier 2018 avec une grande réalisatrice française, encore plus grande que Yamina Benguigui. À mon retour d'Australie, j'enchaînerai avec les premiers tests (...) Je suis persuadée que j'ai quelque chose à apporter. J'aimerais jouer dans un film qui marque l'époque comme La Haine l'a fait. J'aime me travestir."

Pour rappel, lors de ce road trip cathodique dont on ignore encore le nom, Nabilla et Thomas feront une partie de la route (4000 kilomètres de Cairns à Sydney tout de même !) en compagnie de Tarek, le frère de la bombe, et de quelques-uns de leurs amis. Le couple n'aura que 2000 dollars australiens (soit 1335 euros) en poche pour un mois et demi de tournage !