Nagui ému : comment il a aidé une jeune fille autiste

Ce mardi 2 juillet 2019, Nagui était aux commandes d'un nouveau numéro de Tout le monde veut prendre sa place, sur France 2. Il a notamment fait la connaissance de Cathy, une coach en développement personnel. Et elle a raconté une histoire qui avait beaucoup ému l'animateur de 57 ans.

Elle a confié être maman de deux filles, Camille (17 ans) et Chloé (15 ans). Et cette dernière est atteinte de troubles du spectre autistique. Une maladie qui se caractérise pour la jeune fille par des difficultés de communication et "un retard intellectuel assez important". "L'idée, c'est de l'emmener au maximum de son potentiel", a confié la maman. Elle a ensuite admis auprès de Nagui qu'elle n'était pas très bien accompagnée pour l'aider.

Si elle n'était pas censée parler au départ, Chloé a réussi à apprendre les sons un par un grâce à son orthophoniste. Il y a tout de même deux sons qu'elle a eu du mal à intégrer : le "qu" et le "gu". Pour l'aider à apprendre ce dernier, Cathy s'est appuyée sur le prénom Nagui, car sa fille aimait beaucoup le présentateur.

"Elle ne savait pas dire Nagui. Elle disait toujours 'Nani' quand arrivait l'émission", a raconté la participante. Et d'ajouter que sa fille était triste quand son programme se terminait. Ses parents zappaient donc avant la fin de Tout le monde veut prendre sa place pour ne pas la perturber. "Donc pour venir sur le son 'gu', je me suis dit : 'Comment je vais faire pour le travailler ?' Et puis je lui demandais : 'Regarde, c'est qui à la télé ?' Elle me répondait : 'Nani.' Puis un jour, je lui ai dit : 'C'est qui, là ?' Elle m'a répondu : 'Nagui.'"

Très touché, l'époux de Mélanie Page a embrassé Cathy. Il a ensuite passé un message à Chloé : "Gros bisous ma belle."