Nagui, papa très présent pour ses enfants : " Je suis hypervigilant"

Nagui ne s'arrête jamais. Radio, télévision... l'animateur, entre autre, de N'oubliez pas les paroles (France 2) a un emploi du temps bien chargé. Pour autant, il est très investi dans sa vie de famille. Il s'est confié au magazine Télé Poche...

L'homme de 55 ans qui est fou amoureux de la jolie Mélanie Page depuis plus de dix-huit ans fait passer ses proches avant tout, surtout ses enfants, Nina (20 ans) née d'une précédente union avec l'animatrice Marine Vignes, Roxane (13 ans), Annabelle (8 ans) et Adrien (5 ans), fruits de ses amours avec Mélanie. "J'accompagne tous les matins mes enfants à l'école. Je passe les vacances scolaires avec eux et je ne tourne jamais les week-ends. À part certains directs", déclare-t-il au magazine.

Et ce n'est pas tout, il se rend aussi aux réunions de parents d'élèves et précise : "Même à 18h, je m'arrange. On rate toujours des choses dans l'éducation, mais je suis hypervigilant."

Encore marqué par le décès de son père en 1982 et celui de sa mère en 2000, Nagui fait tout pour que ses enfants héritent de ce que ses parents lui ont transmis. "Je pense à eux toutes les minutes. J'en parle à mes enfants, et mes enfants m'en parlent. Sur le papier rien ne me disposait à faire ce que je fais aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à la confiance et la liberté qu'ils ont mises dans leur éducation. Deux principes que j'essaie d'appliquer avec mes enfants, même si je suis trop protecteur pour les laisser vraiment libres. La confiance, c'est de ne rien lâcher et savoir que rien n'est prédestiné", conclut-il.

