Nagui : Sa drôle de gaffe dans "Tout le monde veut prendre sa place"

Un nouveau jour, une nouvelle compétition. Dimanche 29 juillet, l'émission Tout le monde veut prendre sa place (France 2) accueillait de nouveaux participants bien décidés à devenir champions et ainsi détrôner Marie-Christine qui s'approche des 100 victoires. Alors que Nagui faisait connaissance avec une candidate, Valérie, cette dernière l'informe qu'un de ses fils lui a préparé un joli dessin.

Touché par ce geste, l'animateur s'empresse de retrouver l'auteur de ce cadeau parmi le public et rencontre alors toute la petite famille dont le mari et quatre enfants sur les six de la participante. Au moment de remercier tout le monde, Nagui veut s'adresser au petit dernier de la tribu qu'il croit être une fille à la vue de sa longue chevelure blonde... "Oh ma belle", déclare ainsi le mari de Mélanie Page plein de tendresse avant de se faire vivement reprendre : "Non c'est un garçon !", lâche Valérie.

Très vite, le public s'esclaffe de rire face à un Nagui quelque peu gêné par l'erreur qu'il vient de commettre et qui tente de se rattraper du mieux qu'il peut. "Tu es super beau aussi", assure-t-il au petit garçon impressionné par le plateau de télévision.

Sans plus attendre, Nagui retourne auprès des challengers pour reprendre le cours de son émission.