Nancy Kerrigan : L'ex-patineuse dévastée par la perte de six bébés...

En 1994, le monde découvrait le joli visage de Nancy Kerrigan. Un visage en pleurs après l'agression dont elle avait été victime, fomentée par le compagnon de sa rivale d'alors, Tonya Harding (que Margot Robbie incarnera au cinéma). Le tout à quelques jours des sélections pour les JO de Lillehammer, où elle avait finalement remporté une médaille d'argent. Vingt-trois ans plus tard, l'ex-patineuse adorée des Américains est de retour sous les feux des projecteurs. La championne de 47 ans participe à la 24e de Dancing with the Stars (la version américaine de Danse avec les Stars), tout comme l'imposant Mister T.

Nancy Kerrigan est aujourd'hui l'heureuse maman de trois enfants tous nés de son mariage avec son agent Jerry Solomon en 1995 : Matthew (né en 1996), Brian (né en 2005) et Nicole (née en 2008). Mais elle a connu à plusieurs reprises la perte d'un bébé. Des épreuves à répétitions sur lesquelles elle s'est confiée avec émotion dans Dancing with the Stars.

Elle a ainsi raconté à son charmant partenaire Artem Chigvintsev comment elle avait très vite connu le bonheur d'être maman avec l'arrivée rapide et sans complication de son aîné Matthew. Comblée, elle envisage de lui offrir un petit frère ou une petite soeur. Mais la nature en décide autrement. Nancy Kerrigan perd six bébés en huit ans. "J'ai eu un sentiment d'échec", a-t-elle expliqué, confiant que les médecins n'ont jamais réussi à déterminer pourquoi elle avait enchaîné les fausses couches. "Une fois, la grossesse était si avancée que nous l'avons dit à notre fils. Il était si excité. Comment expliquer cela à un enfant ?" s'est-elle demandé.

Grâce à une fécondation in vitro, Nancy Kerrigan est finalement tombée enceinte de son cadet. "Je me souviens que nous ne savions pas quel nom donner à Brian", a-t-elle avoué, craignant que ce bébé connaisse le même sort que les précédents et ne survive pas. Souhaitant trois enfants, l'ex-championne tente à nouveau une fécondation in vitro. Deux oeufs s'accrochent, de quoi lui permettre d'avoir des jumeaux, ce que Nancy Kerrigan ne souhaitait après le naissance de ses deux premiers enfants. Elle a alors décidé de sacrifier un oeuf, sa fille Nicole est née quelques mois après.

Olivia Maunoury