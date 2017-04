Naomi Watts et Liev Schreiber séparés mais... en plein flirt dans Outsider

Durant onze ans, Naomi Watts et Liev Schreiber ont formé un beau couple, donnant naissance à deux adorables garçons, Alexander "Sasha" (10 ans et demi) et Samuel (8 ans). Mais à la fin du mois de septembre dernier, on apprend que la star de Mulholland Drive et celle de Scream ont décidé de se séparer, tout en restant en très bons termes.

Nostalgiques de leur beau tandem, consolez-vous avec cet extrait du film Outsider (Chuck en version originale) dans lequel ils se donnent la réplique. Liev Schreiber s'est glissé dans la peau de celui qui a inspiré le personnage de Rocky Balboa. Dans les images que nous vous dévoilons, on peut ainsi voir le héros en train de flirter avec une barmaid incarnée par Naomi Watts, transformée avec une chevelure rousse. Si l'on imagine que le film a été tourné avant l'officialisation de leur séparation, leur alchimie est évidente !

Outsider est réalisé par Philippe Falardeau (The Good Lie), avec également Elisabeth Moss et Ron Perlman. L'histoire vraie de Chuck Wepner, négociant en alcool du New Jersey, qui a tenu 15 rounds contre le plus grand boxeur de tous les temps, Mohamed Ali, lors du championnat du monde poids lourds en 1975, avant de finalement s'incliner par K.O. technique. Durant les dix années où il a été boxeur, celui que l'on surnommait "Bayonne Bleeder" a eu 8 fois le nez cassé, a connu 14 défaites, deux K.O., un total de 313 points de suture... et a inspiré le personnage de Rocky Balboa dans la franchise au succès planétaire Rocky.

Outsider, en salles le 10 mai 2017