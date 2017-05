Naomi Watts évoque son célibat : "Il y a des bons jours et des mauvais jours"

En septembre dernier, Naomi Watts et Liev Schreiber annonçaient leur séparation après onze années de vie commune. "Nous sommes arrivés à la conclusion que le meilleur moyen d'avancer en tant que famille était de nous séparer en tant que couple. C'est avec beaucoup d'amour, de respect et d'amitié que nous allons continuer d'élever nos enfants ensemble et découvrir un nouveau pan de notre relation", avaient-ils déclaré dans un communiqué officiel.

Des mois plus tard, celle qui a eu deux fils avec son ex-compagnon (Alexander, 9 ans, et Samuel, 8 ans) s'est confiée dans les pages de l'édition australienne du magazine Vogue pour évoquer son célibat. Alors qu'elle est actuellement à l'affiche du film Outsider au côté de Liev Schreiber, Naomi Watts a accepté pour la première fois de parler de leur rupture. "Je suis célibataire. On élève nos enfants ensemble. Je vais bien. Il y a des bons jours et des mauvais jours. Liev et moi sommes en très bons termes et nous essayons de faire du mieux que nous pouvons pour préserver le bien-être de nos enfants, et nous espérons aller de l'avant en continuant à faire ça. C'est un père fantastique, un homme merveilleux et nous voulons toujours le meilleur l'un pour l'autre. Donc, c'est à peu près tout ce que je dirai", a malicieusement glissé l'Australienne de 48 ans.

Si l'égérie L'Oréal Paris est toujours un coeur à prendre, cela ne semble être plus le cas de son ancien conjoint. Il y a quelques jours, l'acteur de 49 ans a effectivement été repéré dans les rues de Los Angeles en train de passer du bon temps avec l'ex de Gerard Butler, Morgan Brown. Si rien n'a été officialisé, un témoin avait expliqué au magazine People que le duo semblait très proche. "Ils ont pris un café ensemble. C'était clairement romantique. Ils riaient et marchaient enlacés. Ils semblaient très heureux", avait-on déclaré.