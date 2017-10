Natacha Polony écartée d'Europe 1 : Patrick Cohen dévoile la raison !

Aux commandes de la matinale d'Europe 1 depuis la rentrée, l'ancien journaliste de France Inter Patrick Cohen (55 ans) a évoqué sa nouvelle émission Europe Matin dans Le Tube (Canal +) samedi 30 septembre 2017. Il en a également profité pour lever le voile sur le départ de Natacha Polony (42 ans) en juin dernier.

"On jugeait que sa revue de presse ne répondait pas à la promesse d'une revue de presse telle qu'on l'imaginait. C'était davantage éditorialisé et ça se présentait comme une opinion (...). Oui, on souhaitait une autre revue de presse que celle de Natacha Polony", a-t-il reconnu. Il a toutefois précisé que la direction ne souhaitait pas l'écarter de l'antenne pour autant.

Pour rappel, l'ancienne polémiste d'On n'est pas couché, qui officie désormais sur LCI, avait confié à Puremédias avoir reçu une lettre de licenciement de la part de la direction d'Europe 1. "Je suis surprise d'avoir reçu ce courrier. Je m'explique difficilement cette décision. On discutait, on m'avait juste dit que la revue de presse allait continuer mais avec quelqu'un d'autre", ajoutait la journaliste qui a aussi été écartée de Paris Première, chaîne sur laquelle elle présentait Polonium.