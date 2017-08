Natalie Cole : Mort de son fils Robert Yancy à 39 ans

Les disparitions précoces s'enchaînent dans le clan Cole. Un an et demi après la mort soudaine de la chanteuse Nicole Cole à l'âge de 65 ans, survenue le 31 décembre 2015 suite à une insuffisance cardiaque, son fils unique Robert Yancy est décédé à son tour.

TMZ révèle en effet que l'homme de 39 ans a été retrouvé sans vie chez lui, à San Fernando Valley (Californie), le lundi 14 août. Inquiets de ne pas avoir de nouvelles de lui depuis plusieurs jours, des amis du petit-fils du légendaire Nat King Cole se sont rendus à son domicile.

Si sa maman était également connue pour avoir mené un long combat contre son addiction à la drogue, jusqu'à sa disparition, les causes de la mort de Robert Yancy n'ont rien à voir avec ce passif. Des membres de la famille indiquent à TMZ que le fils de Natalie Cole, qui travaillait lui aussi dans l'industrie musicale, a succombé à une crise cardiaque, tout comme son père, Marvin Yancy, avant lui alors qu'il n'avait que 34 ans. Nat King Cole, l'un des plus grands crooners des années 1950, était également mort précocement en 1965 à 45 ans suite à l'ablation de l'un de ses poumons.

Suite à la mort soudaine de sa maman, Robert Yancy lui avait rendu hommage avec dignité. "Natalie a mené une féroce et courageuse bataille, mourant comment elle a vécu... avec dignité, force et honneur. Notre mère et soeur bien aimée nous manquera beaucoup et restera INOUBLIABLE dans nos coeurs pour toujours", avait-il conjointement témoigné dans un communiqué rédigé avec ses tantes, Timolin et Casey Cole, en référence au titre Unforgettable (Inoubliable en français), hommage et reprise de Natalie Cole à son regretté papa.