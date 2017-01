Natalie Portman, enceinte et amoureuse, brille devant une pléiade de stars

Comme chaque année au coeur de la saison des récompenses, le Palm Springs Film Festival organise une soirée de gala réunissant une très grosse partie des stars qui illumineront (ou le font déjà) les cérémonies d'awards.

L'édition 2017 s'est tenue le 2 janvier et une pléiade de superstars hollywoodiennes a répondu présente. En tête de liste, on ne pouvait pas manquer Natalie Portman , enceinte de son deuxième enfant et venue au bras de son chéri français, le chorégraphe Benjamin Millepied. Absolument divine dans sa robe bleu marine griffée Dior, la star de Jackie a fait crépiter les flashs et a aisément aimanter les regards devant de nombreux et prestigieux autres confrères, avant de recevoir des mains d'un Tom Hanks barbu le Desert Palm Achievement Award.

Parmi eux, Ryan Gosling, venue sans sa partenaire dans La La Land, Emma Stone, malade – sans ça, elle aurait croisé son ex Andrew Garfield – auteur d'un hommage poignant à Debbie Reynolds, fameuse vedette de Chantons sous la pluie décédée il y a quelques jours. "J'aurais aimé le lui dire en personne, mais j'aimerais remercier Debbie Reynolds pour son incroyable carrière", a déclaré l'acteur canadien auréolé du Vanguard Award. "Chaque jour, elle a été une source d'inspiration pour nous. Nous regardions Singing in the Rain tous les jours pour s'imprégner", a-t-il poursuivi en saluant une actrice "au talent hors pair".

Star du film Lion, Nicole Kidman a également été honorée. L'actrice australienne faisait son retour sur le tapis rouge du festival de Palm Springs, 12 ans après sa dernière venue où elle avait comme partenaire de soirée son regretté père Antony Kidman. En solo, l'ex de Tom Cruise a fait parler son sens du glamour dans une robe Dior, avant de passer la soirée avec la belle Kirsten Dunst, elle aussi venue en solitaire.

Eux aussi primés au palmarès, Andrew Garfield (Spotlight Award pour Tu ne tueras point), Octavia Spencer et Janelle Monáe (Ensemble Performance Award pour Les Figures de l'ombre) ou encore Tom Hanks (Icon Award pour lequel il a reçu une vibrante standing ovation) se sont distingués aux côtés d'Amy Adams, Annette Bening, Laura Linney, Mahershala Ali (Moonlight), Ruth Negga (Loving) ou bien Casey Affleck (Manchester By The Sea). Pharrell Williams était également présent avec Mimi Valdes, tout comme Sir Ben Kingsley et sa femme Daniela Lavender ainsi que Joel Edgerton.