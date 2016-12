Debbie Reynolds est morte, au lendemain du décès de Carrie Fisher, sa fille

Sémillante et charismatique, elle continuera avec succès dans ce registre (The Affairs of Dobie Gillis, Bundle of Joy, The Catered Affair, Tammy and the Bachelor) et La reine du Colorado (The Unsinkable Molly Brown) lui vaudra même en 1965 une nomination aux Oscars. Superstar de l'époque, sa vie sentimentale sera aussi sous le feu des projecteurs : après avoir épousé en 1955 au chanteur et acteur Eddie Fisher, avec qui elle aura ses deux enfants, Carrie et Todd, son mariage sera détruit par la liaison de son époux avec sa meilleure amie, une certaine... Elizabeth Taylor. Debbie Reynolds convolera encore deux fois par la suite, deux unions (avec Harry Karl, de 1960 à 1973, puis Richard Hamlett, de 1984 à 1996) également soldées par des divorces.

Après son colossal quart d'heure de gloire, la carrière de Debbie Reynolds sera moins en vue, même si l'actrice multipliera essentiellement les apparitions à la télévision, en parallèle de ses activités sur les planches et en tant que femme d'affaires à Las Vegas. Debra Messing a d'ailleurs eu des mots très touchants pour pleurer celle qui joua sa mère de fiction dans dix épisodes de la série à succès Will & Grace : "Debbie est partie pour être avec Carrie. Elle se faisait toujours du souci pour elle. Carrie est partie aussi trop tôt et maintenant elles sont réunies à nouveau. Mon coeur est littéralement brisé", a écrit la star sur Instagram, dans un long message bouleversant louant "l'énergie pure et la lumière" de la défunte.