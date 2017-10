Natasha Bedingfield : La chanteuse est enceinte de son premier enfant

La chanteuse britannique Natasha Bedingfield est enceinte. La star de 35 ans attend son premier enfant avec son mari Matthew Robinson. Elle a elle-même partagé cette nouvelle sur Instagram, mercredi 11 octobre.

L'interprète d'Unwritten a posté un cliché d'elle – sur lequel on voit son début de baby bump – enlacée par son époux et a annoncé sa grossesse. "Matt et moi sommes ravis de partager la nouvelle avec vous : nous allons faire venir une nouvelle petite vie dans ce monde ! Nous sommes impatients d'embarquer dans ce merveilleux voyage ensemble. Un grand merci à mon ami @itstroyjensen pour avoir immortalisé ce magnifique moment de notre vie", a-t-elle écrit.

Natasha Bedingfield a épousé Matt Robinson, un businessman originaire de Californie, lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Malibu, le 21 mars 2009. La jeune femme est apparue l'an passé dans l'émission The New Celebrity Apprentice et, cette année, elle a donné une petite série de représentations.

Thomas Montet