Natasha St-Pier à la plage avec son fils Bixente : L'adorable photo de vacances

Natasha St-Pier est une maman heureuse et comblée. En vacances à la plage, la chanteuse de 36 ans profite du beau temps, mais aussi de tendres moments avec son fils, le petit Bixente (1 an et demi), né de son amour avec son époux Grégory Quillacq, ancien plongeur à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Si le mari de Natasha St-Pier est comme un poisson dans l'eau, son fils Bixente semble suivre ses traces. En effet, sur Instagram, l'interprète de Tu trouveras a publié une adorable photo de leur journée à la mer. Le garçonnet qui fêtera en novembre son deuxième anniversaire s'essaye au surf devant le regard attendri de Grégory Quillacq. "Pour ses 21 mois Bixente fait son premier cours de surf avec papa. Il arrive à se lever et avancer... manque plus que la vague", a écrit la jeune femme.