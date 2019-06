Nathalie Cardone absolument méconnaissable : "Je ne suis pas un objet"

Nathalie Cardone, que la France avait découverte au cinéma à la fin des années 1980, puis en 1997 grâce au tube Hasta Siempre, est rare dans les médias.

Invitée ce 25 juin 2019 de Jordan De Luxe à l'antenne de la radio Voltage, elle est apparue méconnaissable. La chevelure (désormais blonde !) retenue par un foulard bleu, le visage plus rond caché derrière d'imposantes lunettes de soleil, la comédienne et chanteuse de 52 ans a bien changé.

"Je suis devenue le symbole féminin d'une nana qui y va quoi ! Et il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas parce qu'une femme pense qu'elle ne fait pas bander, ce n'est pas parce qu'une femme danse qu'elle ne pense pas. Ce n'est pas parce qu'une femme ne sait pas exactement qui elle est qu'elle ne va pas s'autoriser à être. Et moi, je tiens tête aux producteurs, au pouvoir, au nom de toutes les femmes du monde", a-t-elle asséné au micro de Voltage. Et de poursuivre à propos de son apparence : "Je ne suis pas un objet, je suis un sujet, au cinéma j'ai été propulsée comme un physique que je refusais alors que je voulais toujours être moche pour être vraie. Dans la vie j'avais beaucoup de succès, parce que je me cherchais, quand tu as 17 ans, 20 ans, tu te cherches."

Pour rappel, Nathalie Cardone a commencé sa carrière au cinéma en 1988 dans Drôle d'endroit pour une rencontre aux côtés de Gérard Depardieu et de Catherine Deneuve, puis dans La Petite Voleuse. Elle a ensuite enchaîné les rôles jusqu'en 1995 et ce n'est qu'en 1997, après sa rencontre avec Laurent Boutonnat (compositeur pour Mylène Farmer, Alizée...) qui lui propose de reprendre Hasta Siempre, qu'elle se lance dans la chanson. Côté vie de famille, Nathalie Cardone a été la compagne du chanteur Axel Bauer avec qui elle a eu un fils, Jim, né en 1991.