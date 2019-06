Nathalie Marquay émue pour ses 12 ans de mariage avec Jean-Pierre Pernaut

Nathalie Marquay est très émue en ce 23 juin 2019.

Il y a 12 ans jour pour jour, l'ex-Miss France 1987 devenait l'épouse du journaliste vedette Jean-Pierre Pernaut, celui qu'elle avait rencontré en décembre 2001 alors qu'ils étaient assis côte à côte durant le show Miss France 2002.

Sur Instagram, Nathalie Marquay (52) a marqué le coup de ses noces de soie en postant plusieurs archives personnelles dont une première la montrant son mari et elle à la sortie de l'église en juin 2007. "Douze ans mon amour, joyeux anniversaire de mariage et 17 ans ensemble de bonheur", a-t-elle d'abord écrit. Puis, celle qui est devenue chroniqueuse dans C'est que de la télé sur C8 a publié un diaporama d'autres archives pleines de jolis souvenirs. "Douze ans aujourd'hui, joyeux anniversaire, que du bonheur, dix-sept ans que l'on ne se quitte plus", a-t-elle ajouté cette fois.

Heureuse et amoureuse, l'ancienne reine de beauté a également pris en photo le bouquet de roses rouges qu'elle a reçu de la part de son époux en ce jour si spécial.

Pour rappel, Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut, lequel s'est totalement remis de ses soucis de santé qui l'avaient éloigné un temps de l'antenne en 2018, ont eu deux enfants ensemble, Lou (17 ans) et Tom (16 ans). Lors de son combat contre son cancer de la prostate, le journaliste s'est servi de sa femme comme modèle, elle qui avait affronté une leucémie à la fin des années 90. "Ma femme a eu un cancer beaucoup grave que le mien, une leucémie foudroyante, elle a été pendant un an à Villejuif dans une chambre stérile, de la chimio, des tas de choses. Elle a souffert énormément tout en se battant et en étant elle à l'époque très positive. (...) Donc je ne vais quand même pas moi me lamenter et me croire foutu alors que j'ai un petit cancer de la prostate comme 70 000 Français tous les ans", avait-il lâché au micro de RTL.

Un bonheur qui fait plaisir à voir...