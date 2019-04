Jean-Pierre Pernaut guéri du cancer de la prostate : "La forme revient"

Jean-Pierre Pernaut est guéri de son cancer de la prostate et il ne cache pas sa joie ! Le populaire journaliste, qui vient tout juste de fêter ses 69 ans, s'est longuement confié dans les pages du magazine Paris Match, dont un extrait de l'interview a été dévoilé sur le web.

"Je vais bien. La forme revient. Je n'irais pas encore faire un footing tous les matins, cela dit, je n'en faisais pas non plus avant. Je plaisante, mais il s'agissait d'une opération lourde, même si elle s'est très bien déroulée. Et je ressens encore un peu les effets de l'intervention et de l'anesthésie. Le médecin m'a affirmé que je pouvais me considérer comme guéri. (...) Par chance, encore, je n'ai pas eu besoin de traitement après : cette opération a éliminé la bête", confesse-t-il dans Paris Match. Jean-Pierre Pernaut, qui avait reçu le soutien de ses milliers de fans, de ses collègues mais aussi et surtout de sa femme, l'ancienne Miss France et comédienne Nathalie Marquay, ajoute : "Je me suis arrêté deux mois, lui [son médecin, NDLR] aurait préféré que j'en prenne trois. Impossible de faire autrement quand on est passionné."

Jean-Pierre Pernaut, dont le cancer a été découvert au cours d'un examen de routine, profite de sa notoriété pour inciter les hommes à consulter plus fréquemment. "Quarante pour cent d'entre eux sont atteints par cette maladie, dix pour cent seulement en meurent. J'en parle pour cette raison, pour informer. (...) Le cancer de la prostate touche les hommes plus que celui du sein, les femmes, et il demeure un tabou. Parce qu'il est mal placé, sûrement, et qu'il atteint la virilité masculine", ajoute-t-il.

Thomas Montet

Les confidences de Jean-Pierre Pernaut sont à retrouver dans Paris Match, dans les kiosques le 11 avril 2019.