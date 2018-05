Nathalie Péchalat et Jean Dujardin : Le couple s'éclate à la plage !

Ils incarnent un couple très discret, protégeant avec grand soin leur relation amoureuse de laquelle est née une petite Jeanne, le 5 décembre 2015. Il ne fallait donc pas s'attendre à ce que Nathalie Péchalat et Jean Dujardin posent ensemble sur Instagram. Le couple formé par l'ancienne championne de patinage artistique de 34 ans et l'acteur oscarisé de 45 ans a pourtant bien partagé un dimanche sportif le 6 mai 2018.

L'un et l'autre ont en effet posté la même photo sur le réseau social, même activité et même décor. "Rando en fatbike dans la pinède et sur la plage", a commenté Nathalie Péchalat, tout sourire sur son imposant deux roues. Cette balade en vélo, le couple ne l'a pas fait n'importe où mais au Cap-Ferret où Guillaume Canet tourne actuellement la suite des Petits Mouchoirs baptisée Nous finirons ensemble.