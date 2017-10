Marion Cotillard et Guillaume Canet : Leurs 10 ans d'amour complètement perché

Ils ont beau former l'un des couples les plus connus de France, être de véritables stars scrutées et surveillées, Marion Cotillard et Guillaume Canet restent avant tout des êtres humains tout ce qu'il y a de plus simples. Ils nous l'ont prouvé à l'occasion d'un anniversaire très particulier : leurs 10 ans d'amour.

Pour fêter ce cap ô combien symbolique, les deux tourtereaux auraient pu voir les choses en grand, marquer le coup. Mais non. Les parents de Marcel (6 ans) et Louise (7 mois) ont opté pour quelque chose de très simple, en contact avec la nature, à leur image. Le couple a en effet booké une nuit du côté de Ménilles, dans l'Eure, dans l'un des plus beaux gîtes de France, Les Hautes Sources. Moyennant entre 120 et 190 euros la nuit, les clients peuvent dormir dans de superbes chambres décorées avec soin et avec poutres apparentes ou dans une cabane, l'option choisie par les deux acteurs. Au menu, une cabane perchée à 6 mètres de hauteur, totalement isolée au coeur d'un parc de 6 hectares, avec une vue à 180° depuis la terrasse surplombant la vallée de l'Eure. Autant dire que l'effet dépaysant recherché est atteint. Un décor en pleine nature appelant au calme et au repos, que Marion Cotillard n'a pas manqué de sublimer sur Instagram.