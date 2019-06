Neggzia fuit l'Iran à cause de ses photos de charme et obtient l'asile en France

"Après avoir découvert le nu, et être tombée amoureuse de cette liberté, elle se montre dévêtue, poursuit le quotidien. L'un de ses photographes est attrapé un jour dans une rafle. Elle craint qu'il la balance. Risquant d'être arrêtée et peut-être fouettée, elle préfère prendre les devants et s'enfuir à Istanbul."

Deux ans après son exil, Negzzia a obtenu son statut de réfugiée. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé l'heureuse nouvelle lui-même sur Twitter. Negzzia n'a pas manqué de le remercier : "Monsieur le Ministre, je tiens à vous remercier du fond du coeur pour votre soutien. Votre message m'a beaucoup ému. La France est un pays merveilleux que j'aime et, comme tous les artistes iraniens, je m'en sens tellement proche. C'est un immense bonheur de pouvoir enfin regarder l'avenir avec plus de sérénité. Merci encore, je ferai honneur à cette main que votre pays me tend. Vive la France !"