Nehuda (Les Anges 8), enceinte : Séparée de Ricardo, elle évoque sa "violence"

Ricardo Pinto (Les Anges 8 sur NRJ12) l'a annoncé ce 28 décembre 2016 sur Instagram : il n'est plus en couple avec la belle Nehuda (The Voice 4 sur TF1). La nouvelle a offusqué de nombreux fans du couple, qui ont regretté ce triste dénouement à quelques semaines de la naissance de leur petite Laia...

Si Ricardo a évoqué dans son annonce sa ferme intention de subvenir quoi qu'il arrive aux besoins de sa petite princesse à l'avenir, Nehuda a pris l'initiative de publier en parallèle un message bien moins pacifique à l'encontre de son ex... Un message qui a depuis été effacé. Dans celui-ci, la chanteuse de Paradise, qui a décidé de stopper sa carrière musicale, lançait : "Ricardo et moi avons décidé, pour le bien de Laia, de nous séparer. Nous ne sommes pas prêts à lui offrir cette stabilité et ce cadre sain en étant en couple (...) Je suis prête à faire des sacrifices pour cet enfant, malheureusement, je suis la seule prête à le faire. J'ai supporté beaucoup de choses pendant un an, je ne peux plus accepter d'être traitée de la sorte, j'ai accepté et beaucoup pardonné les mensonges, la violence..."

De son côté, Ricardo n'a évidemment pas évoqué cette "violence". Dans son message - qui est lui toujours en ligne -, il a assuré qu'il comptait bien être un papa aimant pour sa petite princesse. "Les amis, vous nous avez suivis depuis le début de notre histoire d'amour avec Nehuda, parfois belle mais parfois dure. De cet amour va bientôt naître une petite fille, 'Laia', innocente. Je ferai de mon mieux pour subvenir à ses besoins même si je n'en aurai pas la garde. Fils de parents divorcés, je sais que parfois il vaut mieux avoir des parents séparés plutôt que des parents ensemble mais malheureux", a-t-il expliqué.

Ricardo va-t-il répondre à ce message éphémère ? A suivre...