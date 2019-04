Neil Patrick Harris : Son adorable message pour ses 15 ans avec son mari, David

Neil Patrick Harris et David Burkta ont fait appel à une mère porteuse pour accueillir leurs jumeaux : le petit Gideon et sa soeur, Harper, en 2010. Après des années d'amour, c'est finalement en 2011 que l'acteur de How I Met Your Mother se marie avec son compagnon de longue date. "C'était bien, très petit et intime. Seules 45 personnes étaient présentes. Nous avons choisi l'étranger et cela a réduit le nombre de convives. Je voulais être capable de dire de belles choses sur David à David devant les gens qui comptent le plus pour nous", avait-il confié à The View, peu après la cérémonie. Aujourd'hui, NPH publie régulièrement des photos de ses adorables enfants, qui ont tous deux 8 ans.