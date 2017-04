Nelly Furtado a secrètement rompu avec son mari... Et cherche à le remplacer !

Nelly Furtado cherche l'amour ! En pleine promotion pour défendre la parution de son sixième album studio sorti fin mars dans les bacs, The Ride, la chanteuse de 38 ans a profité de l'enregistrement de l'émission britannique Loose Women, mercredi 12 avril à Londres, pour révéler qu'elle était de nouveau un coeur à prendre. "Je suis célibataire maintenant, que l'on mette à jour ma page Wikipédia car cela ne m'aide pas à obtenir des rencards ! Je suis prête à fréquenter quelqu'un de nouveau", a-t-elle déclaré avec humour.

En 2008, l'interprète du mythique tube I'm Like A Bird avait épousé l'ingénieur du son américano-cubain Demacio Castellon, qu'elle avait rencontré deux ans auparavant par l'intermédiaire de Timbaland sur l'enregistrement de son album à succès Loose. Très discrète sur sa vie privée, Nelly Furtado est par ailleurs mère d'une fille aujourd'hui âgée de 13 ans, Nevis, née de sa précédente relation avec le compositeur Jasper Gahunia.

La prochaine conquête de Nelly Furtado pourrait aussi bien être un homme qu'une femme. En 2006, la star canadienne avait fameusement avoué qu'elle se sentait attirée par les deux sexes et qu'elle pensait que tout le monde était bisexuel. "En tant qu'humains nous avons des énergies masculines et féminines. Tout le monde devrait avoir la liberté d'expérimenter cela. Je pense que l'expérimentation sexuelle fait partie de l'histoire humaine. Je suis absolument attirée par les femmes. Elles sont belles et sexy", avait-elle alors déclaré auprès du magazine gay GUS.