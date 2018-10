Neymar célibataire : Il a largué la bombe Bruna Marquezine !

La vie amoureuse de Neymar est digne des telenovelas brésiliennes, pleine de rebondissements. L'attaquant brésilien du PSG de 26 ans est de retour sur le marché des célibataires, une nouvelle annoncée par celle qui redevient son ex-compagne, Bruna Marquezine.

Alors qu'elle se trouvait São Paulo, au Brésil, pour participer à la soirée de la marque Le lis blanc qui fête ses 30 ans d'existence, la bombe de 23 ans a confié s'être séparée une nouvelle fois de Neymar. "Oui, nous avons rompu. C'est une décision qui venait de lui", a-t-elle lâché. Cette rupture est vite arrivée puisque Neymar et Bruna Marquezine avaient été photographiés ensemble quelques jours auparavant, lorsque la star du PSG s'était rendue à Disneyland Paris le 30 septembre 2018. Suivi par une garde rapprochée, le couple avait enchaîné les attractions, se retrouvant bloqué dans Pirates des Caraïbes dont il avait été exfiltré en toute discrétion.

Si le sublime mannequin se trouve au Brésil avec ses compatriotes Alessandra Ambrosio et Izabel Goulart qui étaient également présentes à la soirée Le lis blanc, Neymar a quant à lui profité de vacances au Portugal. Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, a offert une semaine de break avant la reprise du championnat avec un match contre Amiens le 19 octobre 2018.

Cette rupture entre Neymar et Bruna Marquezine n'est la première, loin de là. Après plusieurs séparations, le sportif et le mannequin avaient remis le couvert lors des fêtes de fin d'année 2017. Leur rabibochage n'aura donc même pas tenu un an.