Neymar : Sa victime supposée accuse son propre avocat de l'avoir cambriolée

Entre la fin de la Ligue des Nations, la Coupe du monde féminine en cours et les coups d'envoi imminents de la Coupe d'Afrique et de la Copa America, la planète Foot est à la fête ! Elle a tremblé à la suite l'accusation de viol dont Neymar fait l'objet. L'avocat de sa victime supposée, Danilo Garcia, s'est retiré du dossier.

L'info est tombée mardi 11 juin 2019. Danilo Garcia, avocat de Najila Trindade qui a déposé plainte contre Neymar Jr, se retire du dossier. La supposée victime d'agression et de viol par le footballeur brésilien le soupçonne d'avoir participé au cambriolage de son appartement. Danilo Garcia souhaitait, selon elle, mettre la main sur une tablette contenant une vidéo de sept minutes de Neymar Jr et son ex-cliente, enregistrée à l'insu du footballeur.

"Elle m'accuse en prétendant que la géolocalisation de son appareil pointe dans mes bureaux, a expliqué l'avocat. Ma cliente a une posture totalement contraire à l'éthique, au bon sens et à la vérité... J'adorerais avoir cette tablette, je pourrais ainsi la remettre à la police afin de l'utiliser à renforcer sa condition de victime... Mais je renonce, car la relation entre un avocat et sa cliente est basée sur la confiance, et dans ce cas, je n'ai plus confiance. J'espère que la vérité sera établie." Le 7 juin 2019, Danilo Garcia avait accompagné Najila Trindade au poste de police de São Paulo. Il avait porté la plaignante en sortant, essayant de la protéger de la foule de photographes présents.

Avant de répondre à cette convocation, Najila avait raconté son histoire à la télévision. L'auteur présumé du crime, Neymar Jr, assure être tombé dans un piège. Pour ne rien arranger, le n°10 de l'équipe du Brésil et du PSG s'est blessé en match amical face au Qatar. Il ne participera pas à la Copa America.