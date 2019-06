Emmanuel et Brigitte Macron : Déchaînés pour l'équipe de France féminine de foot

Le tournoi de Roland-Garros, la finale NBA opposant les Golden State Warriors à Toronto... En juin, les amoureux de sport se régalent ! Emmanuel et Brigitte Macron en font partie. Vendredi 7 juin 2019, le président de la République et son épouse ont assisté au coup d'envoi festif de la Coupe du monde de football féminine.

Près d'un an après le sacre de l'équipe de France masculine de football à la Coupe du monde en Russie, les homologues féminines de Kylian Mbappé, Paul Pogba et compagnie se lancent à leur tour ! Vendredi soir, elles ont ouvert leur tournoi au Parc des Princes, dans le 16e arrondissement de Paris. Les Bleues ont elles aussi reçu le soutien du couple présidentiel formé par Emmanuel et Brigitte Macron. Comme pour les garçons, à qui il a remis la Légion d'honneur en début de semaine, l'homme politique de 41 ans s'est complètement lâché en tribunes.

Emmanuel Macron, son épouse - ultrachic dans un manteau bleu Louis Vuitton - et les plus de 45 000 spectateurs présents ont fêté la victoire de l'équipe de France face à son adversaire du jour, la Corée du Sud, sur le score de 4-0. Eugénie Le Sommer, Wendy Renard (auteure d'un doublé de la tête) et la capitaine Amandine Henry ont inscrit les buts de la victoire.

Emmanuel et Brigitte Macron n'étaient pas les seuls invités stars vus dans les gradins du Parc des Princes. Les ex-champions du monde masculins Marcel Desailly, Youri Djorkaeff et David Trézéguet, les footballeurs argentins retraités Javier Zanetti et Juan Sebastian Veron, ainsi que le Brésilien (toujours en activité) Ricardo Kaka comptaient également par les témoins de la victoire fleuve des Bleues.

Avant leur entrée sur la pelouse, la chanteuse Jain a animé la cérémonie d'ouverture.

La Coupe du monde féminine de football s'achèvera le 7 juillet 2019. Emmanuel et Brigitte Macron espèrent sans doute, comme en juillet 2018, assister à un deuxième triomphe consécutif !