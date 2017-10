Nicholas Brendon : L'ex-acteur de Buffy arrêté après avoir agressé sa compagne

Nicholas Brendon, ancien interprète du personnage de Xander dans la mythique série Buffy contre les vampires, a de nouveau été arrêté par la police, dévoile TMZ. L'acteur américain de 46 ans a agressé sa compagne dans un bar.

Nicholas Brendon a été arrêté par les forces de l'ordre, le 12 octobre, après l'appel d'un employé d'hôtel à Palm Springs, en Californie. L'acteur et sa compagne prenaient un verre au bar de l'établissement et madame a voulu regagner sa chambre mais cela n'a pas plu au comédien, éméché, qui l'aurait alors rassise de force en la tirant par le bras. La jeune femme, qui ne s'est pas laissée faire, s'est à nouveau levée de sa chaise mais l'acteur l'a alors attrapée par les cheveux pour la rasseoir ! Un employé a prévenu la police, qui a embarqué l'acteur au commissariat pour "violences domestiques". Le site TMZ publie le mugshot du comédien, la mine défaite et les yeux rougis...

Ce n'est pas la première fois que Nicholas Brendon, qui souffre d'alcoolisme, de dépression et a déjà fait des tentatives de suicide, est violent avec les femmes. L'acteur, arrêté à de multiples reprises, avait déjà été accusé d'avoir étranglé sa petite amie.

Thomas Montet