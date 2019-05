Nick Foles : La femme du quarterback révèle sa fausse couche

En tout juste quelques heures, près de vingt mille personnes avaient mis un petit coeur sur la publication Instagram de Tori Foles, pour lui manifester leur soutien et saluer son courage : épouse depuis 2014 de Nick Foles, l'une des stars de la NFL (quarterback des Jacksonville Jaguars après avoir remporté le Super Bowl LII et le titre de meilleur joueur avec les Philadelphia Eagles), la jeune femme a révélé le 30 mai 2019 avoir fait une fausse couche, dans un récit très détaillé que son mari a partagé via sa propre story.

Maman d'une petite Lily née en 2017 et qui apparaît dans les bras de son papa dans la photographie accompagnant le long texte, Tori était enceinte de 15 semaines. "Tôt dimanche matin (26 mai), après quelques jours à batailler contre une sorte de virus, je suis brusquement entrée en travail et je savais que quelque chose clochait, relate-t-elle. Peu de temps après, j'apprenais que nous avions fait une fausse couche et que nous avions perdu notre petit garçon. Accoucher jusqu'au bout, mettre au monde notre petit garçon et même le voir a été une épreuve dévastatrice. On a fini par découvrir que j'avais contracté une infection causée par une pneumonie. Les émotions vont et viennent, d'une immense tristesse qui nous submerge, de la confusion et de la colère à la conviction que c'est entre les mains de Dieu et qu'Il agit pour le mieux. Nous avons eu à affronter des épreuves uniques jusqu'à maintenant en tant que couple, mais nous ne savions pas ce qu'on ressent face à quelque chose comme ça ; maintenant, nous le savons. Nous avons la plus grande compassion envers tous ceux qui ont été confrontés à une fausse couche, quels que soient le moment et les circonstances."

"Nous avons quitté l'hôpital et sommes enfin rentrés à la maison, où on récupère physiquement de l'infection et émotionnellement de cette perte traumatisante. Cela va prendre du temps", conclut Tori Foles.

Nick Foles, qui a signé en mars 2019 un contrat de quatre ans et 88 millions de dollars chez les Jaguars de Jacksonville, était dispensé cette semaine d'entraînement "pour raisons personnelles". On sait désormais lesquelles...