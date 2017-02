Nicolas Bedos et Doria Tillier "trop collés" : "On a besoin de respirer"

Le grand jour approche pour Nicolas Bedos. Le 8 mars sortira en salles son tout premier long métrage en tant que réalisateur, le très réussi Monsieur & Madame Adelman. Un projet de longue haleine qu'il défend actuellement sur les plateaux télévisés, comme sur celui d'On n'est pas couché, samedi 25 février sur France 2.

Face à sa partenaire de jeu et compagne à la ville, Doria Tillier, le fils prodigue de Guy Bedos s'est notamment confié sur sa relation avec l'ex-miss météo – qui livre par ailleurs une superbe prestation dans le film. Interrogé sur la possibilité de jouer sur scène avec elle, comme l'ont fait jadis son père et son ex-belle-mère Sophie Daumier, le dramaturge et cinéaste de 36 ans répond un "je ne sais pas" nappé de mystère. "Là tu sais, ça fait deux qu'on est collé, dit-il en s'adressant à Laurent Ruquier. Non parce que Doria a travaillé sur le scénario avec moi avant que je m'éloigne pour faire les dialogues, mais j'ai contracté une forme d'addiction artistique auprès d'elle. Il n'y a pas une décision de mise en scène qui n'a pas été prise sans sa validation, j'avais besoin toujours. [...] Tout ce qui existe dans le film, elle a posé son regard dessus."

"Mais du coup, je crois qu'on a besoin de respirer, lâche-t-il ensuite. Je crois que ça nous fera du bien, à l'un et à l'autre. Je n'ai pas envie de la gonfler plus longtemps." Et de rajouter : "Vivement que je lui manque !"

Doria Tillier a également acquiescé : "Non mais c'est vrai, on est tout le temps l'un sur l'autre." Ce à quoi Laurent Ruquier a répondu avec humour, "et bien changez de position de temps en temps".