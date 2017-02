Nicolas Bedos et Doria Tillier : "Notre couple est très compliqué"

Nous nous sommes parfois insultés.

Nicolas Bedos a rencontré Doria Tillier alors qu'elle était serveuse dans un restaurant rue des Petits-Champs et étudiante en théâtre. Le temps a fait les choses et les voilà désormais scénaristes d'un long métrage. Qui pourrait se voir comme une déclaration d'amour ? Nicolas Bedos préfère être plus précis : "Alors disons que j'ai voulu offrir à Doria la partition la plus cinglante et la plus forte possible, à la hauteur de ce qu'elle est, quitte à la rendre dingue. Ce qui a pu la troubler, c'est qu'il est difficile de croire à une déclaration quand on vous traite aussi mal que je l'ai fait, par peur de ne pas réussir. Nous nous sommes parfois insultés. A d'autres moments, nous ne nous parlions plus du tout." A cela, Doria Tillier ajoute : "Ah si ! En langage des signes, avec des doigts d'honneur."