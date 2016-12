Nicolas Bedos et sa chère Doria Tillier : Un couple qui s'aime et se déchire

Nicolas Bedos et Doria Tillier ne se disent pas en couple, mais rares sont leurs sorties mondaines où ils ne posent pas côte à côte et complices quand ils sont tous deux invités. Leur relation passe désormais à un niveau supérieur puisque l'auteur, chroniqueur, scénariste et comédien dévoile avec l'ex-miss météo de Canal+ leur film traitant d'une histoire d'amour : Monsieur & Madame Adelman"... Découvrez la bande-annonce flamboyante.

"Après avoir vu le film, vous verrez différemment le Nicolas Bedos que vous avez connu", disait l'un des producteurs du film Monsieur et Madame Adelman lors de l'avant-première de la réalisation du fils de Guy Bedos, dans laquelle il s'autodirige avec sa compagne à la ville. Une présentation qui a reçu une ovation et qui s'est terminée par les mots inspirés de l'auteur à sa partenaire : "Ce film, je l'ai fait parce qu'elle existe." Denis Podalydès, Antoine Gouy, Christiane Millet, Pierre Arditi, Zabou Breitman et Julien Boisselier font partie du casting.

L'histoire : C'est l'enterrement d'un écrivain célèbre. Les hommages pleuvent, mais certains s'interrogent sur les circonstances étranges de sa mort. Un jeune biographe demande à la veuve de raconter toute leur histoire. Ne fut-elle pas sa muse, sa première lectrice et sa compagne depuis les années 1970 ? Commence alors un récit retraçant cinquante ans de vie commune, d'amour, de jalousie, de tromperies...

Monsieur & Madame Adelman, en salles le 8 mars 2017