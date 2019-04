Nicolas Cage marié durant quatre jours : Pourquoi il a voulu tout annuler

Maintenant qu'on sait dans quel état ils étaient, on comprend mieux que Nicolas Cage ait demandé l'annulation de son mariage avec Erika Koike moins d'une semaine après lui avoir dit oui à Las Vegas... Le site TMZ rapporte aussi les détails du dossier déposé par l'acteur et ça n'a rien de très romantique.

Nicolas Cage et Erika Koike, qui se fréquentaient depuis quelques mois, se sont mariés le 23 mars 2019 à Las Vegas. Quatre tout petits jours après, soit le 27 exactement, la star de 55 ans a décidé de remplir une procédure d'annulation. Visiblement pris de remords, le héros de Volte/Face est revenu sur sa décision et voilà pourquoi : "Erika a suggéré à Nic de se marier. Il a réagi de façon impulsive, sans être capable de reconnaître ou de comprendre l'impact de ce qu'il allait faire", indique TMZ. On imagine aisément que le couple devait être sous l'influence de l'alcool...

Dans les papiers juridiques que le site américain a obtenus, on lit que leur mariage serait une escroquerie parce que la mariée n'avait pas révélé avoir des relations avec une autre personne. De plus, elle aurait également caché son passif de criminelle... Le futur ex-mari précise "qu'ils avaient tous deux des personnalités qui ne s'accordaient pas, rendant un mariage impossible à vivre". Ces déclarations s'ajoutent à des photos révélées par TMZ de l'acteur américain et sa "femme" quelques heures après leur mariage, sur lesquelles ils ont l'air d'être tous sauf heureux. D'après des témoins, elle lui hurlait dessus.

Erika Koike, maquilleuse de cinéma selon IMDb, est en couple avec le comédien depuis le mois d'avril 2018. Amoureux discrets, ils ont été remarqués en vacances ensemble à Porto Rico durant le printemps 2018 et ont posé ensemble au bal des juristes au palais Hofburg à Vienne le 7 mars dernier. TMZ rapporte que dans une vidéo diffusée il y a quelques jours, on peut voir le partenaire de John Travolta dans Volte/Face, certainement éméché, se plaindre qu'Erika lorgne sur son argent...

C'est la quatrième fois que Nicolas Cage passe devant monsieur le maire : il est resté marié de 2004 à 2016 avec Alice Kim, la mère de son fils Kal-El (3 ans) ; il a été l'époux de Lisa Marie Presley d'août à décembre 2002 et avait épousé Patricia Arquette en 1995 avant de divorcer en 2001. Il a également eu un fils, Weston (29 ans) avec l'actrice américaine Kristina Fulton.