Nicolas Maury (Dix pour cent) : Comment son chéri a réagi à son addiction

Et si 2018 était son année ? Alors qu'il sera à l'affiche de la saison 3 de Dix pour cent et au cinéma dans le premier rôle masculin d'Un couteau dans le coeur, Nicolas Maury est sur tous les fronts. On le savait comédien, voire réalisateur... mais pas expert en beauté. Dans Marie Claire, pourtant, il partage chaque mois avec les lectrices une sélection de ses meilleurs produits de beauté. Une "addiction" selon lui. Et il suffit de l'écouter parler pour comprendre qu'on a affaire à un pro.

"Je me souviens de mon premier achat à 14 ans, la crème Hydrazen de Lancôme. Je l'ai achetée en cachette, comme un paquet de clopes ou de la drogue. Je ne l'ai jamais dit à personne. Je sentais qu'un garçon ne devait pas faire ça", raconte celui qui, une fois comédien, a pu assumer son gros faible pour les produits de beauté. Au grand dam de son amoureux. "Cela a été pour lui comme un tsunami et, en même temps, la première chose qu'il m'ait offerte a été un contour des yeux de Guerlain, s'amuse-t-il. Parfois, ça l'effraie. Mais ce qui lui a aussi plu chez moi, c'est mon visage." Et ce visage, justement, Nicolas Maury adore qu'on le complimente ou qu'on lui dise qu'il a "une peau lumineuse". "Cela me flatte, même plus que si l'on me dit : 'tu es intelligent'", assure celui qui se considère comme "un gars féminin, précieux".

Dans le numéro de juin 2018 de Marie Claire, Nicolas Maury signe également une déclaration d'amour suivie d'une interview avec Vanessa Paradis, racontant la première fois qu'il a entendu la chanteuse et l'a vue en concert. Il parle d'"une idylle d'enfant" qui a continué, une fascination. "Elle n'était ni une soeur, ni une fée, ni une déesse, c'était Vanessa Paradis", résume-t-il. Durant l'interview, dans laquelle il pose beaucoup de questions, ce n'est pas la déesse ou la fée qui se dévoile, mais la femme animale lorsqu'on lui demande ce qu'il y a de viril en elle. "Ma virilité et mon côté animal se mélangent dans la protection de mes enfants [Lily-Rose, 18 ans, et Jack, 16 ans, NDLR], dans ma propre protection", avoue la star.