Vanessa Paradis : Frange et look de femme fatale pour un film sulfureux

Jeudi 19 avril, le Festival de Cannes dévoilait ses compléments de sélection pour la 71e édition qui débutera le 8 mai. Parmi les derniers ajouts, se trouvait le deuxième long métrage de Yann Gonzalez (après Les Rencontres d'après minuit, dans lequel jouait Alain-Fabien Delon), Un couteau dans le coeur.

Très attendu, ce thriller prévu dans nos salles pour le 27 juin prochain est porté par Vanessa Paradis. L'histoire : Paris, été 1979. Anne (Vanessa Paradis) est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs (Kate Moran), sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald (Nicolas Maury). Mais l'un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie.

Star de ce film sulfureux qui devrait pas laisser indemne après sa projection à Cannes, Vanessa Paradis est apparue métamorphosée sur les premières images. Habillée d'un cuir luisant, le regard vide et tourné vers l'horizon, l'actrice arbore également des cheveux blond platine et une frange qui lui confèrent un côté femme fatale inattendu... Le sera-t-elle tout autant à l'écran ?