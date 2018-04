Dix pour cent : Monica Bellucci célibataire, Béatrice Dalle face à un pervers...

Après deux raisons acclamées par la critique, la série imaginée par l'ex-agent des stars Dominique Besnehard reviendra à l'automne avec une troisième saison d'ores et déjà très attendue. Alors que les premiers guests ont été dévoilés, le tournage de Dix pour cent se poursuit jusqu'au 24 avril. Aujourd'hui, on en apprend un peu plus sur le contenu des nouveaux épisodes de la série qui raconte avec réalisme et un brin de décalage les coulisses du cinéma du point de vue de quatre agents parisiens...

Selon VSD, Jean Dujardin souffrira du "syndrome Daniel Day-Lewis", comprendre qu'il "aura du mal à enchaîner un rôle très exigeant et une comédie populaire". On sait que Monica Bellucci incarnera une "célibataire [qui cherche] le grand amour", avec toutes les difficultés que cela implique pour celle qui avait récemment confié être discrète sur sa vie amoureuse. "Gérard Lanvin, lui, se verra voler la vedette par un jeune homme qu'il a fait engager par bonté d'âme", annonce le magazine.

Isabelle Huppert, qui sera également de la partie dans cette saison 3, occupera le 4e épisode. Elle va contraindre son agent Gabriel (Grégory Montel) à se plier en quatre parce qu'elle a accepté deux tournages à des dates concomitantes, "dont un pour lequel elle a signé un contrat d'exclusivité". Quand on sait que l'actrice est une boulimique de travail capable d'enchaîner les tournages, l'autodérision sera de mise.

Béatrice Dalle, qui fut l'une des clientes de Besnehard, "tentera de se défaire des griffes d'un réalisateur passionné mais très pervers qui n'hésite pas à manipuler ses actrices et à les brutaliser pour obtenir ce qu'il veut". Enfin, le sixième et dernier épisode sera consacré aux 30 ans de l'agence ASK, avec le retour annoncé d'anciens guests !